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Direção Segura

Descuidos e "deslizes" na hora de estacionar o carro que impactam na segurança

Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wagner Motta

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 12:00

Publicado em 

19 nov 2024 às 12:00
Assalto a carro
Assalto a carro Crédito: Pixabay
A desatenção dos motoristas pode servir de "estopim" para a ação de criminosos na hora do condutor estacionar o carro. É sobre esse alerta que o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, trata nesta edição do "Direção Segura". Os descuidos e "deslizes" na hora de estacionar o carro impactam na segurança e podem até "auxiliar" na ação dos criminosos. Entre os pontos em destaque estão a desatenção antes do embarque e do desembarque, abrir as portas a distância e falar com estranhos no estacionamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 19-11-24.mp3

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