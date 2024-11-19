Descuidos e "deslizes" na hora de estacionar o carro que impactam na segurança

A desatenção dos motoristas pode servir de "estopim" para a ação de criminosos na hora do condutor estacionar o carro. É sobre esse alerta que o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, trata nesta edição do "Direção Segura". Os descuidos e "deslizes" na hora de estacionar o carro impactam na segurança e podem até "auxiliar" na ação dos criminosos. Entre os pontos em destaque estão a desatenção antes do embarque e do desembarque, abrir as portas a distância e falar com estranhos no estacionamento. Ouça a conversa completa!