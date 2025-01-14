"Descanso Legal": a importância do sono para garantir uma viagem tranquila!

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última semana, a "Operação Descanso Legal", que ocorrerá em todo o território nacional até a quarta-feira (15). A iniciativa busca reduzir a violência no trânsito, com foco em veículos de grande porte. Segundo informações da PRF, "o modal rodoviário tem um papel crucial no Brasil, responsável por movimentar mais de 60% das cargas transportadas no país e conectando regiões distantes, essenciais para a economia nacional. No entanto, os acidentes envolvendo caminhões e outros veículos de grande porte permanecem alarmantes. Em 2024, o número de sinistros graves envolvendo caminhões aumentou 6,37%, totalizando 1.703 ocorrências, frente a 1.601 em 2023. Ainda mais preocupante foi o crescimento no número de óbitos, que subiu 11,20%, de 509 para 566 óbitos no período", informa.