"Descanso Legal": a importância do sono para garantir uma viagem tranquila!

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última semana, a "Operação Descanso Legal", que ocorrerá em todo o território nacional até a quarta-feira (15). A iniciativa busca reduzir a violência no trânsito, com foco em veículos de grande porte. Segundo informações da PRF, "o modal rodoviário tem um papel crucial no Brasil, responsável por movimentar mais de 60% das cargas transportadas no país e conectando regiões distantes, essenciais para a economia nacional. No entanto, os acidentes envolvendo caminhões e outros veículos de grande porte permanecem alarmantes. Em 2024, o número de sinistros graves envolvendo caminhões aumentou 6,37%, totalizando 1.703 ocorrências, frente a 1.601 em 2023. Ainda mais preocupante foi o crescimento no número de óbitos, que subiu 11,20%, de 509 para 566 óbitos no período", informa.
Diante desse cenário, a operação tem como objetivos principais, segundo a PRF: reduzir a violência no trânsito por meio de ações coordenadas de fiscalização e educação nos trechos críticos de sinistralidade; fiscalizar o cumprimento das normas de descanso dos motoristas, garantindo que estejam alertas e aptos a dirigir com segurança; inspecionar sistemas de freios e manutenção preventiva de veículos de grande porte, evitando falhas mecânicas que podem causar acidentes graves; e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, com maior presença policial em áreas estratégicas. Nesta edição do "Direção Segura", o Policial Rodoviário Federal, Maurício Belshoff, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
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