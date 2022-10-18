De olho no trânsito: esclareça suas dúvidas sobre sinalização vertical e horizontal

Placa de sinalização Crédito: Pixabay

As sinalizações horizontal e vertical são fundamentais para a qualidade do trânsito em rodovias e grandes concentrações de pessoas. Mas, de forma prática, você no trânsito sabe o que significam essas placas? É sobre esse assunto que o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, trata nesta edição do "Direção Segura"!

Your browser does not support the audio element. Direção Segura -18-10-22

- Sinalização vertical

Placas de regulamentação - são aquelas que te obrigam, permitem ou proíbem algo. Ex.: proibido ou permitido estacionar, parada obrigatória, dê a preferência.

Placas de advertência: são aquelas placas amarelas com os pictogramas pretos e servem para advertir ou lembrar algo ao condutor. Ex. :área escolar, curva sinuosa à frente, animais silvestres.

Placas de identificação quilométrica: são aquelas que te indicam em qual rodovia e em qual quilômetro você está.

- Sinalização horizontal

Faixa contínua, faixa seccionada (tracejada), faixa de pedestre

Faixa de canalização - são faixas que oriental o fluxo de tráfego