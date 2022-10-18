Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

De olho no trânsito: esclareça suas dúvidas sobre sinalização vertical e horizontal

Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 12:06

Publicado em 

18 out 2022 às 12:06
Placa de sinalização
Placa de sinalização Crédito: Pixabay
As sinalizações horizontal e vertical são fundamentais para a qualidade do trânsito em rodovias e grandes concentrações de pessoas. Mas, de forma prática, você no trânsito sabe o que significam essas placas? É sobre esse assunto que o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, trata nesta edição do "Direção Segura"!
Direção Segura -18-10-22
- Sinalização vertical
Placas de regulamentação - são aquelas que te obrigam, permitem ou proíbem algo. Ex.: proibido ou permitido estacionar, parada obrigatória, dê a preferência.
Placas de advertência: são aquelas placas amarelas com os pictogramas pretos e servem para advertir ou lembrar algo ao condutor. Ex. :área escolar, curva sinuosa à frente, animais silvestres.
Placas de identificação quilométrica: são aquelas que te indicam em qual rodovia e em qual quilômetro você está.
- Sinalização horizontal
Faixa contínua, faixa seccionada (tracejada), faixa de pedestre
Faixa de canalização - são faixas que oriental o fluxo de tráfego
Marcação de área de conflito (é aquela pintura amarela que tem nos cruzamentos para ninguém travar aquele local).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados