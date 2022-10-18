De olho no trânsito: esclareça suas dúvidas sobre sinalização vertical e horizontal

As sinalizações horizontal e vertical são fundamentais para a qualidade do trânsito em rodovias e grandes concentrações de pessoas. Mas, de forma prática, você no trânsito sabe o que significam essas placas? É sobre esse assunto que o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, trata nesta edição do "Direção Segura"!
Direção Segura -18-10-22
- Sinalização vertical
Placas de regulamentação - são aquelas que te obrigam, permitem ou proíbem algo. Ex.: proibido ou permitido estacionar, parada obrigatória, dê a preferência.
Placas de advertência: são aquelas placas amarelas com os pictogramas pretos e servem para advertir ou lembrar algo ao condutor. Ex. :área escolar, curva sinuosa à frente, animais silvestres.
Placas de identificação quilométrica: são aquelas que te indicam em qual rodovia e em qual quilômetro você está.
- Sinalização horizontal
Faixa contínua, faixa seccionada (tracejada), faixa de pedestre
Faixa de canalização - são faixas que oriental o fluxo de tráfego
Marcação de área de conflito (é aquela pintura amarela que tem nos cruzamentos para ninguém travar aquele local).