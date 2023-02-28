De carro à ambulância: como a PRF apreende veículos roubados ou furtados no ES

Um homem de 34 anos, que era foragido da Justiça de Minas Gerais (MG), furtou uma ambulância do Posto de Saúde de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo e foi preso na manhã do último domingo (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na Serra, a equipe abordou o veículo. Em outras ocasiões, a corporação também apreendeu carros e motos com restrição de furto de roubo. Mas como a PRF apreende veículos roubados no ES? Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor Ruimar Bastos Marcolan explica as ferramentas usadas pela corporação e como a tecnologia é capaz de facilitar prisões e apreensões.