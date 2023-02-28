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Direção Segura

De carro à ambulância: como a PRF apreende veículos roubados ou furtados no ES

Ouça a participação do Inspetor Ruimar Bastos Marcolan

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 11:57

Publicado em 

28 fev 2023 às 11:57
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Um homem de 34 anos, que era foragido da Justiça de Minas Gerais (MG), furtou uma ambulância do Posto de Saúde de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo e foi preso na manhã do último domingo (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na Serra, a equipe abordou o veículo. Em outras ocasiões, a corporação também apreendeu carros e motos com restrição de furto de roubo. Mas como a PRF apreende veículos roubados no ES? Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor Ruimar Bastos Marcolan explica as ferramentas usadas pela corporação e como a tecnologia é capaz de facilitar prisões e apreensões. 
Direção Segura- 28-02-23.mp3

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