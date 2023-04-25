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Direção Segura

Conheça quais são os itens obrigatórios para todo motorista

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:02

Publicado em 

25 abr 2023 às 12:02
Direção Segura traz orientações para as mulheres motoristas
Direção Segura traz orientações para as mulheres motoristas Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", o tema em destaque são os itens obrigatórios para os motoristas trafegarem no trânsito brasileiro. Com o passar dos anos e as constantes alterações na legislação, muitos motoristas acabam se confundindo com as novas determinações. Mas, para não restar dúvidas, o condutor e proprietário de veículo precisa ficar atento às obrigatoriedades. É sobre esses itens que trata o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 25-04-23.mp3

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