Conheça quais são os itens obrigatórios para todo motorista

Nesta edição do "Direção Segura", o tema em destaque são os itens obrigatórios para os motoristas trafegarem no trânsito brasileiro. Com o passar dos anos e as constantes alterações na legislação, muitos motoristas acabam se confundindo com as novas determinações. Mas, para não restar dúvidas, o condutor e proprietário de veículo precisa ficar atento às obrigatoriedades. É sobre esses itens que trata o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça as explicações completas!