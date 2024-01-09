Conheça detalhes do Projeto Trânsito Cidadão, da PRF no ES

Educação para o trânsito é o tema em destaque nesta edição do Direção Segura. A Polícia Rodoviária Ferral do Espírito Santo (PRF-ES) passa a contar com o Projeto Trânsito Cidadão. O projeto, de conhecimentos para condutores de veículos em geral (motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões, …), é destinado ao cidadão comum, ministrado por especialistas da PRF-ES em parceria com profissionais da sociedade civil, de natureza teórica e gratuito. Quem explica é o inspetor Beraldi, coordenador do Projeto Trânsito Cidadão, uma iniciativa da Superintendência da PRF no ES.. Confira!