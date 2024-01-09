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Conheça detalhes do Projeto Trânsito Cidadão, da PRF no ES

O projeto é destinado ao cidadão com conhecimentos para condutores de veículos em geral

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 12:17

Publicado em 

09 jan 2024 às 12:17
Trânsito na Avenida Fernando Ferrari em frente a UFES
Trânsito na Avenida Fernando Ferrari em frente a UFES Crédito: Ricardo Medeiros - Fotográfo de A Gazeta
Educação para o trânsito é o tema em destaque nesta edição do Direção Segura. A Polícia Rodoviária Ferral do Espírito Santo (PRF-ES) passa a contar com o Projeto Trânsito Cidadão. O projeto, de conhecimentos para condutores de veículos em geral (motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões, …), é destinado ao cidadão comum, ministrado por especialistas da PRF-ES em parceria com profissionais da sociedade civil, de natureza teórica e gratuito. Quem explica é o inspetor Beraldi, coordenador do Projeto Trânsito Cidadão, uma iniciativa da Superintendência da PRF no ES.. Confira!
Direção Segura - 09-01-24
Para mais informações sobre o Projeto Trânsito Cidadãoclique aqui.

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