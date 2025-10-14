Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Conheça as regras para transporte seguro de crianças em veículos

Quem explica é Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 14 de Outubro de 2025 às 12:03

Publicado em 

14 out 2025 às 12:03
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros Crédito: Getty Images
Nesta edição do quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, reforça as regras para transporte seguro de crianças em carros e outros veículos. Garantir a segurança dos menores no trânsito é uma exigência legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com a legislação, crianças de até 10 anos de idade e com menos de 1,45m de altura devem ser transportadas no banco traseiro, utilizando dispositivo de retenção adequado para idade e peso, como bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação. O descumprimento dessa regra é considerado uma inrração gravíssima, com multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 14-10-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados