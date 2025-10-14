Conheça as regras para transporte seguro de crianças em veículos

Nesta edição do quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, reforça as regras para transporte seguro de crianças em carros e outros veículos. Garantir a segurança dos menores no trânsito é uma exigência legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com a legislação, crianças de até 10 anos de idade e com menos de 1,45m de altura devem ser transportadas no banco traseiro, utilizando dispositivo de retenção adequado para idade e peso, como bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação. O descumprimento dessa regra é considerado uma inrração gravíssima, com multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ouça a conversa completa!