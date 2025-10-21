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Como transportar crianças em motocicletas e motonetas? PRF explica!

Ouça a participação da inspetora Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 21 de Outubro de 2025 às 12:04

Publicado em 

21 out 2025 às 12:04
moto, viajar, estrada, motocicleta
 motociclistas Crédito: Divulgação
Nesta edição do Direção Segura, inspetores da Polícia Rodoviária Federal - Espírito Santo (PRF-ES) continuam explicando como deve ser feito o transporte de crianças pelas vias brasileiras. Desta vez, com foco nas motocicletas e motonetas! De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é permitido transportar crianças na garupa da moto desde que tenham, no mínimo, 10 anos de idade. Caso esse critério não seja seguido, a conduta é considerada uma infração gravíssima e pode levar a multa e até suspensão do direito de dirigir. Ouça a conversa completa com a inspetora Ana Carolina Cavalcanti e saiba como garantir a segurança de crianças e adolescentes no trânsito!
CBN - Direção Segura - 21-10-25.mp3

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