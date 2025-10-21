Como transportar crianças em motocicletas e motonetas? PRF explica!

Nesta edição do Direção Segura, inspetores da Polícia Rodoviária Federal - Espírito Santo (PRF-ES) continuam explicando como deve ser feito o transporte de crianças pelas vias brasileiras. Desta vez, com foco nas motocicletas e motonetas! De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é permitido transportar crianças na garupa da moto desde que tenham, no mínimo, 10 anos de idade. Caso esse critério não seja seguido, a conduta é considerada uma infração gravíssima e pode levar a multa e até suspensão do direito de dirigir. Ouça a conversa completa com a inspetora Ana Carolina Cavalcanti e saiba como garantir a segurança de crianças e adolescentes no trânsito!