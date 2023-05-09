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Direção Segura

Como são realizados os testes de alcoolemia nas rodovias

Quem explica é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Pestana

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:07

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:07
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura", o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Pestana, traz como destaque como são realizados os testes de alcoolemia nas rodovias federais do Espírito Santo e quais os procedimentos adotados na fiscalização.  A Lei Seca alterou o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelecendo o limite zero para o consumo de álcool e impondo penalidades severas aos condutores que teimam em dirigir embriagados. Outra alteração se deu no artigo 306 do código, que caracterizou como crime de trânsito a mera conduta de dirigir sob influência de álcool acima de 0,33 mg/l, sem a necessidade de haver perigo de dano.
CBN - Direção Segura - 09-05-23.mp3
Outra grande inovação foi a penalização do condutor que se negasse a se submeter aos testes, independentemente da existência de sinais de embriaguez. Dirigir sob efeito de álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista. Ao perder a noção de tempo e espaço necessários para dirigir, o condutor embriagado coloca em risco a sua própria segurança e a de terceiros. Com isso, a chance de se envolver em acidentes graves, com feridos ou mortos, aumenta consideravelmente. 

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