Como o trânsito influencia o planejamento de uma viagem?

Nesta edição do "Direção Segura", a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) traz como destaque que com a aproximação das festas de fim de ano, o tráfego em estradas já aumenta e um planejamento eficaz é capaz de minimizar o problema com trânsito. Fazer o planejamento para as viagens e levar em conta todas as variáveis, como meio de transporte, melhor rota, data da viagem e hora, são pontos em destaque. Quem fala sobre o assunto é o superintendente executivo da PRF-ES, Joceir Nunes. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 02-12-25.mp3
PLANEJAMENTO DE VIAGEM:
1. Importância de se planejar
Antes de pegar a estrada, vale sempre lembrar que a maior parte dos problemas que vemos nas rodovias poderia ser evitada com um pouco de preparação. Em feriados e férias, o movimento cresce muito e qualquer descuido vira risco.
2. Estado do veículo
Revisão básica é fundamental: pneus (inclusive o estepe), freios, luzes, óleo e água do radiador. Pane em rodovia é perigoso e cria retenção no trânsito.
3. Documentos em dia
CNH válida, CRLV atualizado e atenção ao estado físico do motorista. Quem vai dirigir precisa estar descansado e em condições plenas.
4. Definição de rota
É importante olhar a rota com antecedência e verificar alternativas. Aplicativos ajudam a identificar obras, congestionamentos e acidentes.
5. Melhor horário para viajar
Se possível, evitar sair nos horários de pico. O início da manhã e o fim da noite costumam ser mais tranquilos. Retorno de domingo sempre tem movimento maior.
6. Clima e condições da via
Com chuva, a visibilidade cai e a frenagem aumenta. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Serrras e regiões costeiras podem ter neblina.
7. Condução segura
Nada de celular ao volante. Respeitar o limite de velocidade, manter distância de segurança e usar a faixa da esquerda só para ultrapassar. Cinto obrigatório para todos.
8. Fadiga e paradas
Parar a cada duas ou três horas evita sono e perda de atenção. A sonolência é uma das principais causas de saída de pista.
9. Transporte de crianças
Cada idade exige o equipamento adequado: bebê-conforto, cadeirinha ou assento. Todos presos corretamente.
10. Álcool e direção
A orientação é simples: não combine álcool com direção. O risco aumenta muito e as consequências podem ser graves.
11. Situações de emergência
Se o veículo apresentar defeito, pare no acostamento, ligue o pisca-alerta, sinalize e chame ajuda. O telefone da PRF é 191.
12. Destinos mais procurados
Em períodos de férias e feriados, o acesso ao litoral costuma ficar congestionado. Quem puder, deve ajustar o horário de saída.
13. Convivência com motos e ciclistas
A atenção deve ser redobrada, especialmente nas ultrapassagens e conversões.
14. Bagagens e carga
Nada de peso excessivo ou bagagem solta. E jamais transportar pessoas no porta-malas.
15. Mensagem final
O objetivo da PRF é garantir que todos cheguem bem ao destino. Planejamento e responsabilidade salvam vidas.