Como o trânsito influencia o planejamento de uma viagem?

Para ter uma viagem segura, o segredo é priorizar o cuidado com outras pessoas, tanto dos outros condutores quanto da família dentro do seu carro Crédito: Shutterstock

Nesta edição do "Direção Segura", a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) traz como destaque que com a aproximação das festas de fim de ano, o tráfego em estradas já aumenta e um planejamento eficaz é capaz de minimizar o problema com trânsito. Fazer o planejamento para as viagens e levar em conta todas as variáveis, como meio de transporte, melhor rota, data da viagem e hora, são pontos em destaque. Quem fala sobre o assunto é o superintendente executivo da PRF-ES, Joceir Nunes. Ouça a conversa completa!

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PLANEJAMENTO DE VIAGEM:

1. Importância de se planejar

Antes de pegar a estrada, vale sempre lembrar que a maior parte dos problemas que vemos nas rodovias poderia ser evitada com um pouco de preparação. Em feriados e férias, o movimento cresce muito e qualquer descuido vira risco.

2. Estado do veículo

Revisão básica é fundamental: pneus (inclusive o estepe), freios, luzes, óleo e água do radiador. Pane em rodovia é perigoso e cria retenção no trânsito.

3. Documentos em dia

CNH válida, CRLV atualizado e atenção ao estado físico do motorista. Quem vai dirigir precisa estar descansado e em condições plenas.

4. Definição de rota

É importante olhar a rota com antecedência e verificar alternativas. Aplicativos ajudam a identificar obras, congestionamentos e acidentes.

5. Melhor horário para viajar

Se possível, evitar sair nos horários de pico. O início da manhã e o fim da noite costumam ser mais tranquilos. Retorno de domingo sempre tem movimento maior.

6. Clima e condições da via

Com chuva, a visibilidade cai e a frenagem aumenta. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Serrras e regiões costeiras podem ter neblina.

7. Condução segura

Nada de celular ao volante. Respeitar o limite de velocidade, manter distância de segurança e usar a faixa da esquerda só para ultrapassar. Cinto obrigatório para todos.

8. Fadiga e paradas

Parar a cada duas ou três horas evita sono e perda de atenção. A sonolência é uma das principais causas de saída de pista.

9. Transporte de crianças

Cada idade exige o equipamento adequado: bebê-conforto, cadeirinha ou assento. Todos presos corretamente.

10. Álcool e direção

A orientação é simples: não combine álcool com direção. O risco aumenta muito e as consequências podem ser graves.

11. Situações de emergência

Se o veículo apresentar defeito, pare no acostamento, ligue o pisca-alerta, sinalize e chame ajuda. O telefone da PRF é 191.

12. Destinos mais procurados

Em períodos de férias e feriados, o acesso ao litoral costuma ficar congestionado. Quem puder, deve ajustar o horário de saída.

13. Convivência com motos e ciclistas

A atenção deve ser redobrada, especialmente nas ultrapassagens e conversões.

14. Bagagens e carga

Nada de peso excessivo ou bagagem solta. E jamais transportar pessoas no porta-malas.

15. Mensagem final