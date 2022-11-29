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Direção Segura

Como funciona o sistema de rastreamento que ajudou na localização de atirador no ES

Quem explica é Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 12:17

Publicado em 

29 nov 2022 às 12:17
Carro utilizado pelo atirador em Aracruz
Carro utilizado pelo atirador em Aracruz Crédito: Reprodução Câmera de Videomonitoramento
A prisão do jovem de 16 anos, que confessou ter sido o autor dos disparos que mataram quatro pessoas em um ataque a duas escolas em Aracruz, aconteceu quatro horas após o crime, às 14h. A identificação do atirador foi feita pelo carro utilizado no atentado, ainda que a placa tenha sido coberta por ele com fita adesiva.
Por meio do cerco inteligente de segurança de Aracruz, o veículo foi identificado e as equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal cercaram a casa para onde o atirador fugiu após o crime. O carro e o suspeito foram encontrados na casa dos pais do jovem, em uma região conhecida como Sapolândia, no bairro de Coqueiral de Aracruz.
A polícia chegou à identidade do atirador por causa do carro, um Renault Duster dourado. O responsável pelo Núcleo de comunicação da PRF, Izaque Rohr, explica como seu deu a localização. 
Direção Segura - 29-11-22.mp3

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