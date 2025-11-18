Como funciona a regra da rotatória? Não cumprir regra dá multa? PRF explica!

O assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura" são as rotatórias e "ilhas de trânsito". As multas por avanço sobre rotatórias e ilhas no Espírito Santo quase dobraram de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), indicam que nos nove primeiros meses de 2025 foram 1.980 infrações do tipo, contra 1.045 em 2024. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, é quem fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!