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Direção Segura

Como funciona a regra da rotatória? Não cumprir regra dá multa? PRF explica!

Ouça detalhes na participação da Inspetora da PRF, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 12:39

Publicado em 

18 nov 2025 às 12:39
Sistema viário Eldes Scherrer Souza; rotatória do Ó
Sistema viário Eldes Scherrer Souza; rotatória do Ó Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
O assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura" são as rotatórias e "ilhas de trânsito". As multas por avanço sobre rotatórias e ilhas no Espírito Santo quase dobraram de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), indicam que nos nove primeiros meses de 2025 foram 1.980 infrações do tipo, contra 1.045 em 2024. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, é quem fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 18-11-25.mp3

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