Como evitar a aquaplanagem ao passar sobre poças d'água?

Neste início da semana foi destaque a informação que dois acidentes foram registrados na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por conta de uma poça d'água que se formou sobre uma das pistas da rodovia durante as chuvas no fim de semana. Ambos os casos ocorreram na madrugada desta segunda-feira (15). O resultado foi trágico: em um deles, três amigos que estavam um carro morreram, e no outro três pessoas ficaram feridas.