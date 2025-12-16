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Direção Segura

Como evitar a aquaplanagem ao passar sobre poças d'água?

Quem explica é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 11:58

Publicado em 

16 dez 2025 às 11:58
Poça d'água causa dois acidentes com 3 mortos e feridos no Sul do ES
Poça d'água causa dois acidentes com 3 mortos e feridos no Sul do ES Crédito: Isabelle Oliveira
Neste início da semana foi destaque a informação que dois acidentes foram registrados na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por conta de uma poça d'água que se formou sobre uma das pistas da rodovia durante as chuvas no fim de semana. Ambos os casos ocorreram na madrugada desta segunda-feira (15). O resultado foi trágico: em um deles, três amigos que estavam um carro morreram, e no outro três pessoas ficaram feridas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro que o veículo dos três amigos atingiu após aquaplanar era um Toyota Hilux, que estava no acostamento justamente por ter passado pela poça na via, perdido o controle da direção e capotado, horas antes. Três pessoas foram socorridas para um hospital particular da cidade por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 16-12-25.mp3

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