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Direção Segura

Como embriaguez no trânsito pode ser constatada mesmo sem teste do bafômetro

Ouça a participação de Ludmila Tavares, Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 12:07

Publicado em 

04 jun 2024 às 12:07
Bafômetro
Bafômetro Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é que o teste do bafômetro não é o único meio de constatar que uma pessoa está sob a influência de álcool. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 277, permite que o motorista que esteja sendo fiscalizado ou se envolveu em acidente, seja submetido a exame clinico, perícia ou outro procedimento, seja técnico ou científico, para certificar se o condutor está sob influência de álcool ou entorpecente. Assim, mesmo que o motorista se recuse a fazer o teste do bafômetro, sua embriaguez pode ser constatada. Fala desconexa, olhos vermelhos e hálito de bebida são alguns dos sinais que o motorista está sob efeito de álcool. Ouça a conversa completa com Ludmila Tavares, Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo!
CBN - Direção Segura - 04-06-24 .mp3

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