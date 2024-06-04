Como embriaguez no trânsito pode ser constatada mesmo sem teste do bafômetro

Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é que o teste do bafômetro não é o único meio de constatar que uma pessoa está sob a influência de álcool. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 277, permite que o motorista que esteja sendo fiscalizado ou se envolveu em acidente, seja submetido a exame clinico, perícia ou outro procedimento, seja técnico ou científico, para certificar se o condutor está sob influência de álcool ou entorpecente. Assim, mesmo que o motorista se recuse a fazer o teste do bafômetro, sua embriaguez pode ser constatada. Fala desconexa, olhos vermelhos e hálito de bebida são alguns dos sinais que o motorista está sob efeito de álcool. Ouça a conversa completa com Ludmila Tavares, Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo!