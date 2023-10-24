Como a relação com motociclistas pode ser melhorada no trânsito!

O tema desta edição do "Direção Segura" foi motivado por meio da sugestão de ouvinte Ronaldo. Ele mandou a seguinte mensagem: "Venho sugerir em especial ao Direção Segura uma matéria que acredito ser assunto de extrema importância. É sobre o grande aumento de motos (e motoqueiros) no trânsito e o impacto (e a guerra) que isto está causando. Sou motorista de aplicativo e passo a média de 10 até 12 horas por dia no trânsito e vejo a cada dia essa situação piorar. Os motoqueiros estão cada vez em maior número. Isto tudo está causando grande estresse e uma rivalidade perigosa no trânsito, ontem, inclusive ouvi de um outro motorista que se recusou a desviar o carro, atingindo de propósito o motoqueiro e que por incrível que pareça teve a concordância de vários outros motoristas, dizendo inclusive que estariam dispostos a fazer o mesmo. Mudanças que possam impedir por exemplo o elevado número de mortes de tantos motoqueiros ,em sua maioria muito jovens além do número que ficam feridos por muito tempo em recuperação ou mesmo mutilados para sempre, causando um gigantesco custo social e até mesmo financeiro para todo o país", ele aponta. Pensando nisso, nesta edição do "Direção Segura", O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, fala sobre o assunto.