Colisão traseira: motorista da frente também deve pagar pelo prejuízo?

O tema em destaque nesta edição do "Direção Segura" são as colisões traseiras. Existe uma crença segundo a qual, em caso de colisão traseira, o condutor que bateu no outro veículo é o responsável pelo acidente – e, portanto, deve arcar com os custos de oficina ou franquia de seguro de todos os envolvidos. Contudo, especialistas apontam, não é bem assim. Sob a perspectiva da legislação de trânsito, o motorista do automóvel atingido pode ser o culpado pela batida e, assim, ter de arcar com o prejuízo de quem vinha atrás dele. Tema para esta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!