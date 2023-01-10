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Direção Segura

Colisão traseira: motorista da frente também deve pagar pelo prejuízo?

Quem explica é o nspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:38

Publicado em 

10 jan 2023 às 12:38
Batida
Batida Crédito: Pixabay
O tema em destaque nesta edição do "Direção Segura" são as colisões traseiras. Existe uma crença segundo a qual, em caso de colisão traseira, o condutor que bateu no outro veículo é o responsável pelo acidente – e, portanto, deve arcar com os custos de oficina ou franquia de seguro de todos os envolvidos. Contudo, especialistas apontam, não é bem assim. Sob a perspectiva da legislação de trânsito, o motorista do automóvel atingido pode ser o culpado pela batida e, assim, ter de arcar com o prejuízo de quem vinha atrás dele. Tema para esta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 10-01-23.mp3

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