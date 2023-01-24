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Direção Segura

Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos; o que há de avanços?

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, fala sobre o assunto

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 12:14

Publicado em 

24 jan 2023 às 12:14
Direção
Direção Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Neste último domingo, 22 de janeiro, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) completou 25 anos de existência. A intenção foi trazer mais segurança para o motorista e mais organização no trânsito. E, nesses duas décadas e meia, vários avanços aconteceram. Entre os destaques a legislação endureceu as penalidades e as multas para motoristas imprudentes e embriagados e ainda os obrigou a fazer curso antes de dirigir. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura", com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 24-01-23.mp3

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