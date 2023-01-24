Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos; o que há de avanços?

Neste último domingo, 22 de janeiro, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) completou 25 anos de existência. A intenção foi trazer mais segurança para o motorista e mais organização no trânsito. E, nesses duas décadas e meia, vários avanços aconteceram. Entre os destaques a legislação endureceu as penalidades e as multas para motoristas imprudentes e embriagados e ainda os obrigou a fazer curso antes de dirigir. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura", com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!