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CNH vai mudar para carro automático? PRF alerta para informação nas redes sociais!

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 22 de Julho de 2025 às 12:05

Publicado em 

22 jul 2025 às 12:05
Nova CNH
CNH Crédito: Reprodução/Contran
Voltou a circular nas redes sociais o boato de que novas regras para portadores da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entrariam em vigor neste ano. Mas vai o alerta: o que há hoje é um projeto de Lei [nº 7.746/2017], que propõe a criação de duas categorias de habilitação: uma restrita a veículos com câmbio automático e outra que abrangeria todos os tipos de veículos, independentemente do tipo de câmbio. A proposta ainda tramita na Câmara dos Deputados e aguarda votação nas comissões técnicas. No Estado, o próprio Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) esclarece que a "Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possui cinco categorias diferentes para grupos distintos de veículos: A, B, C, D e E, além da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), mas não há distinção entre câmbio automático ou manual", informa. a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - DIREÇÃO SEGURA - 22-07-25

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