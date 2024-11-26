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Direção Segura

CNH para carros automáticos em 2025? Saiba o que é verdade!

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:14

Publicado em 

26 nov 2024 às 12:14
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, traz um importante alerta. Nos últimos dias, uma notícia sobre uma possível reformulação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) para carros automáticos tem repercutido. Em tese, a categoria B seria reformulada, em 2025, para incluir uma subcategoria exclusiva para motoristas que dirigem apenas veículos com transmissão automática. Mas é necessário atenção. Apesar de existir um projeto de lei neste sentido, ele ainda não foi aprovado.
De acordo com algumas publicações, o Projeto de Lei 7.746/17, de autoria da deputada Mariana Carvalho (PSDB/RO), foi publicado em 2017 com a promessa de uma reforma na CNH. Nessa nova regra, a categoria B seria dividida em duas subcategorias. A B1 seria voltada para motoristas que dirigem apenas carros automáticos, enquanto a B2 seria destinada para condutores que podem conduzir tanto modelos automáticos, quanto manuais.
CBN - Direção Segura - 26-11-24.mp3

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