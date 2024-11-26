CNH para carros automáticos em 2025? Saiba o que é verdade!

Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, traz um importante alerta. Nos últimos dias, uma notícia sobre uma possível reformulação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) para carros automáticos tem repercutido. Em tese, a categoria B seria reformulada, em 2025, para incluir uma subcategoria exclusiva para motoristas que dirigem apenas veículos com transmissão automática. Mas é necessário atenção. Apesar de existir um projeto de lei neste sentido, ele ainda não foi aprovado.