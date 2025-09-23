CNH: Brasil tem idade máxima para dirigir? PRF explica!

A população mundial está vivendo cada vez mais e essa realidade já é vista no trânsito. Especialistas alertam que a legislação de trânsito não determina um limite de idade para dirigir. Entretanto, no Brasil, a diferença é que, quanto mais velho o motorista, menor é o prazo para a renovação da respectiva CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que requer a aprovação em exame médico. Para condutores com até 50 anos de idade, por exemplo, a validade é de uma década; o prazo cai para cinco anos a condutores de 50 a 69 anos; já quem tiver 70 anos ou mais deve renovar a habilitação a cada três anos. A redução gradual no prazo considera a natural diminuição nas capacidades sensoriais e cognitivas à medida em que a pessoa vai envelhecendo. É sobre esse assunto que a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala nessa edição do "Direção Segura". Ouça a conversa completa!