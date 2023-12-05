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Direção Segura

Ciclo-elétricos: você tem ou deseja ter? Confira as regras sobre seu uso!

As explicações são da Policial Rodoviário Federal, Juliana Pontes

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 12:17

Publicado em 

05 dez 2023 às 12:17
Veículo ciclo-elétrico cinza
O peso máximo dos ciclo-elétricos deve ser de até 140kg Crédito: Pixabay
Eles estão presentes no trânsito! Cada vez mais frequentes, os ciclomotores e bicicletas elétricas já fazem parte da rotina dos usuários das vias urbanas. Mobilidade e economia, por exemplo, promovem as vendas e atraem a atenção dos consumidores. Mas há regras sobre seu uso. De acordo com a legislação federal, são considerados ciclomotores os veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h. É sobre esse tema que o quadro "Direção Segura" detalha esta semana. As explicações são da Policial Rodoviário Federal, Juliana Pontes. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 05-12-23.mp3

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