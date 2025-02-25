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Direção Segura

Carnaval na pista: dicas para evitar acidentes durante o feriado

Ouça a participação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 12:02

Publicado em 

25 fev 2025 às 12:02
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES
Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) Ludmila Tavares traz dicas de como praticar uma direção defensiva nas estradas do Espírito Santo e evitar acidentes durante o feriado de Carnaval, entre os dias 1º e 4 de março. Por se tratar de um feriado prolongado, muitos capixabas e turistas costumam juntar as malas e partir para os balneários do Estado. A pressa e a bebida, porém, são pontos importantes de atenção e que podem prejudicar o trânsito nas vias. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 25-02-25.mp3

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