Carnaval na pista: dicas para evitar acidentes durante o feriado

Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) Ludmila Tavares traz dicas de como praticar uma direção defensiva nas estradas do Espírito Santo e evitar acidentes durante o feriado de Carnaval, entre os dias 1º e 4 de março. Por se tratar de um feriado prolongado, muitos capixabas e turistas costumam juntar as malas e partir para os balneários do Estado. A pressa e a bebida, porém, são pontos importantes de atenção e que podem prejudicar o trânsito nas vias. Ouça a conversa completa!