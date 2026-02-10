Carnaval na estrada: dicas de segurança e as principais infrações

Nesta edição do Direção Segura, a comentarista e inspetora Ana Carolina Cavalcanti destaca os cuidados essenciais para quem vai pegar a estrada neste Carnaval. Com a expectativa de alto fluxo nas rodovias, a atenção deve começar na revisão do veículo e no uso correto dos dispositivos de segurança. A inspetora alerta para as principais infrações, como o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura perigosa de álcool e direção. Garanta uma viagem tranquila respeitando as normas e o transporte adequado de bagagens. Ouça a conversa completa!