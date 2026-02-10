Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Carnaval na estrada: dicas de segurança e as principais infrações

Ouça a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 10 de Fevereiro de 2026 às 12:04

Publicado em 

10 fev 2026 às 12:04
Motorista que for pegar a estrada no Carnaval deve estar atento às condições das rodovias
Motorista que for pegar a estrada no Carnaval deve estar atento às condições das rodovias Crédito: Pixabay
Nesta edição do Direção Segura, a comentarista e inspetora Ana Carolina Cavalcanti destaca os cuidados essenciais para quem vai pegar a estrada neste Carnaval. Com a expectativa de alto fluxo nas rodovias, a atenção deve começar na revisão do veículo e no uso correto dos dispositivos de segurança. A inspetora alerta para as principais infrações, como o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura perigosa de álcool e direção. Garanta uma viagem tranquila respeitando as normas e o transporte adequado de bagagens. Ouça a conversa completa!
CBN - DIREÇÃO SEGURA - 10-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados