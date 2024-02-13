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Direção Segura

Carnaval de 2024 tem menos acidentes graves e mais infrações que ano passado

Na volta para casa, PRF ES dá dicas para pegar a estrada

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 12:21

Publicado em 

13 fev 2024 às 12:21
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101, no Norte do Estado, corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Wilys Lyra, fez um balanço parcial das ocorrências durante o Carnaval 2024 nas estradas federais que cortam o ES. De sábado a segunda, foram menos acidentes graves. Mas, do outro lado, foram mais infrações: 1.000 notificações/dia só por excesso de velocidade; 19 motoristas embriagados retirados de circulação; 550 autuações por ultrapassagens proibidas, além de um atropelamento em Linhares. A folia oficial, para a maioria, só termina nesta terça (13), mas alguns ainda pegam estada na Quarta-feira de Cinzas.
O inspetor Wilys Lyra dá dicas de como voltar para casa em segurança pós recesso de Carnaval. Com o feriado prolongado, muitas pessoas acabam viajando para zonas rurais e de praia, o que aumento o fluxo de veículos nas rodovias. Na hora de voltar para casa, o horário de pegar estrada e os cuidados ao se deparar com animais na pista, por exemplo, são ainda mais importantes. Ouça a conversa completa!
CBN - DIREÇÃO SEGURA - 13-02-24

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