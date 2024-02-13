Carnaval de 2024 tem menos acidentes graves e mais infrações que ano passado

Nesta edição de Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Wilys Lyra, fez um balanço parcial das ocorrências durante o Carnaval 2024 nas estradas federais que cortam o ES. De sábado a segunda, foram menos acidentes graves. Mas, do outro lado, foram mais infrações: 1.000 notificações/dia só por excesso de velocidade; 19 motoristas embriagados retirados de circulação; 550 autuações por ultrapassagens proibidas, além de um atropelamento em Linhares. A folia oficial, para a maioria, só termina nesta terça (13), mas alguns ainda pegam estada na Quarta-feira de Cinzas.