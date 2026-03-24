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Direção Segura

Câmeras inteligentes flagram motoristas ao celular e sem cinto em rodovias

Ouça detalhes na participação da Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 24 de Março de 2026 às 12:04

Publicado em 

24 mar 2026 às 12:04
Motorista sem cinto de segurança; registro das câmeras de videomonitoramento do PRF-ES na BR-101
Motorista sem cinto de segurança; registro das câmeras de videomonitoramento do PRF-ES na BR-101 Crédito: Divulgação PRF-ES
Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque é que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem utilizado câmeras com inteligência artificial para fiscalização de trânsito na BR-101, no Espírito Santo. Segundo informações da corporação, a tecnologia tem sido empregada em pontos estratégicos da rodovia com o objetivo de coibir condutas de risco e reduzir a ocorrência de sinistros. As imagens são encaminhadas para uma central da PRF, onde passam por análise e validação por parte de agentes antes da lavratura das autuações", explica.
Segundo a PRF-ES, em um mês de operação, foram registradas 433 infrações, sendo 390 relacionadas à ausência do cinto de segurança, 42 ao uso de celular durante a condução e uma por outras irregularidades. Em um único dia, o sistema chegou a identificar mais de 120 possíveis infrações. A previsão é de que até 2027, cerca de 70% da BR-101 no Espírito Santo esteja monitorada por esse tipo de tecnologia, informa a PRF.  A Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -24-03-26.mp3

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