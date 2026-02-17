Câmeras com IA reforçam fiscalização contra infrações nas BRs

Quem pegar as rodovias federais do Espírito Santo durante este Carnaval vai encontrar uma fiscalização mais tecnológica. Câmeras com Inteligência Artificial (IA), drones e radares com registro de imagem fazem parte da Operação Carnaval, que promete monitoramento em tempo real nas principais BRs do Estado. Entre as estratégias adotadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) está o uso de sistemas de videomonitoramento equipados com IA. As câmeras são capazes de identificar infrações como não uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante, excesso de lotação e transporte irregular de passageiros. Os equipamentos estão integrados ao Centro de Comando e Controle Regional da PRF, que realiza o acompanhamento em tempo real e direciona as equipes operacionais conforme a necessidade, ampliando a capacidade de resposta nas rodovias. Ouça detalhes na participação da Inspetora Ana Carolina Cavalcanti.