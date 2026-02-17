Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Câmeras com IA reforçam fiscalização contra infrações nas BRs

Quem pegou a rodovia neste Carnaval já encontrou uma fiscalização mais tecnológica

Publicado em 17 de Fevereiro de 2026 às 12:09

Publicado em 

17 fev 2026 às 12:09
Fiscalização da PRF foi intensificada nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Natal
Fiscalização da PRF Crédito: Divulgação | PRF
Quem pegar as rodovias federais do Espírito Santo durante este Carnaval vai encontrar uma fiscalização mais tecnológica. Câmeras com Inteligência Artificial (IA), drones e radares com registro de imagem fazem parte da Operação Carnaval, que promete monitoramento em tempo real nas principais BRs do Estado. Entre as estratégias adotadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) está o uso de sistemas de videomonitoramento equipados com IA. As câmeras são capazes de identificar infrações como não uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante, excesso de lotação e transporte irregular de passageiros. Os equipamentos estão integrados ao Centro de Comando e Controle Regional da PRF, que realiza o acompanhamento em tempo real e direciona as equipes operacionais conforme a necessidade, ampliando a capacidade de resposta nas rodovias. Ouça detalhes na participação da Inspetora Ana Carolina Cavalcanti. 
Direção Segura - 17-02-26.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados