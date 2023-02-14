BRs 101 e 262: operação da polícia visa conter velocidade dos veículos e reduzir acidentes

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) vai desencadear, a partir desta semana, uma operação nas BRs 101 e 262 com o objetivo de conter a velocidade dos veículos e reduzir os acidentes fatais nas duas rodovias federais. Na 262, haverá o incremento da fiscalização com a entrada em operação de radares portáteis da própria PRF-ES, em pontos considerados críticos da rodovia. A duplicação da BR 262 no Estado voltou à pauta por estar entre as obras a serem executadas pelo governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) apontou que estuda a contratação para elaboração dos projetos da duplicação. A Polícia Rodoviária Federal participa de reuniões sobre o assunto, uma vez que é a corporação responsável pela fiscalização na rodovia que passa pelo Espírito Santo. A BR 262 tem uma extensão de 196 km no Estado e passa por trechos importantes. Como funciona a fiscalização na rodovia? Ouça a conversa completa com o Superintendente da PRF no ES, Inspetor Emerson Milanezi.