BRs 101 e 262: operação da polícia visa conter velocidade dos veículos e reduzir acidentes

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) vai desencadear, a partir desta semana, uma operação nas BRs 101 e 262 com o objetivo de conter a velocidade dos veículos e reduzir os acidentes fatais nas duas rodovias federais. Na 262, haverá o incremento da fiscalização com a entrada em operação de radares portáteis da própria PRF-ES, em pontos considerados críticos da rodovia. A duplicação da BR 262 no Estado voltou à pauta por estar entre as obras a serem executadas pelo governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) apontou que estuda a contratação para elaboração dos projetos da duplicação. A Polícia Rodoviária Federal participa de reuniões sobre o assunto, uma vez que é a corporação responsável pela fiscalização na rodovia que passa pelo Espírito Santo. A BR 262 tem uma extensão de 196 km no Estado e passa por trechos importantes. Como funciona a fiscalização na rodovia? Ouça a conversa completa com o Superintendente da PRF no ES, Inspetor Emerson Milanezi.
Direção Segura - 14-02-23.mp3
Número de acidentes na BR 262:
2021 - 511
2022 - 350
Queda de 31,5%
Número de mortes em acidentes na BR 262:
2021 - 33
2022 - 44
Aumento de 33,3%
As principais formas de acidentes, no geral:
1 - Colisão transversal
2 - Colisão frontal
3 - Saída de leito carroçável
4 - Colisão traseira
5 - Tombamento
As principais formas de acidentes com morte:
1 - Colisão frontal
2 - Saída de leito carroçável
3 - Colisão lateral mesmo sentido
4 - Atropelamento de pedestre
5 - Colisão lateral sentido oposto
O que causou acidente na BR 262 em 2022:
1 - Velocidade incompatível - 19,48%
2 - Acessar a via sem observar a presença de outros veículos - 15,19%
3 - Reação tardia ou ineficiente do condutor - 7,45%
4 - Ingestão de álcool pelo condutor - 4,87%