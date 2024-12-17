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Brasil passará a contar com radar de velocidade média nas estradas; entenda

Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 12:04

Publicado em 

17 dez 2024 às 12:04
As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar móvel
As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radarl Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul
Os chamados radares de velocidades média - ou “medidores de velocidade”, como são chamados tecnicamente - já começaram a ser instalados em algumas rodovias do país, como a BR-050, em Uberaba (MG), primeira do Brasil a receber o aparelho. Mas vai o alerta.
Segundo o site “Autoesporte”, esses radares ainda não multam. Os radares de velocidade média foram instalados no Brasil em caráter experimental. Entretanto, estes medidores já são realidade em diversos países — como na Itália, que, inclusive, tem uma das fiscalizações mais rigorosas do mundo.
Segundo o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, ainda não há esses radares no ES, mas os motoristas já devem ficar atentos.
“Está em teste em outros estados. Sendo aprovado, podemos passar a utilizar como modelo de fiscalização para ações preventivas e punitivas”, explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 17-12-24.mp3

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