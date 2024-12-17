Brasil passará a contar com radar de velocidade média nas estradas; entenda

As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radarl Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

Os chamados radares de velocidades média - ou “medidores de velocidade”, como são chamados tecnicamente - já começaram a ser instalados em algumas rodovias do país, como a BR-050, em Uberaba (MG), primeira do Brasil a receber o aparelho. Mas vai o alerta.

Segundo o site “Autoesporte”, esses radares ainda não multam. Os radares de velocidade média foram instalados no Brasil em caráter experimental. Entretanto, estes medidores já são realidade em diversos países — como na Itália, que, inclusive, tem uma das fiscalizações mais rigorosas do mundo.

Segundo o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, ainda não há esses radares no ES, mas os motoristas já devem ficar atentos.

“Está em teste em outros estados. Sendo aprovado, podemos passar a utilizar como modelo de fiscalização para ações preventivas e punitivas”, explica. Ouça a conversa completa!