BR 101: rodovia reúne mais da metade dos sinistros das BRs do ES

Às vésperas do leilão da BR-101 ES, marcado para 26 de junho na B3, em São Paulo, a situação da rodovia é destaque nesta edição do “Direção Segura”. A maior parte das mortes registradas nas rodovias federais do Espírito Santo ocorre justamente nessa região, mesmo em trechos já duplicados. O diagnóstico é da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES).
Na última semana, em reunião na Assembleia Legislativa do Espírito Santo), o policial rodoviário federal (PRF) e chefe da delegacia de Linhares, Carlos Alessandro Ravani, apresentou dados sobre os cinco primeiros meses de 2025 em relação ao ano anterior na 101. Entre janeiro e maio, mais de 60% dos óbitos foram na BR-101. Entre janeiro e maio as rodovias federais registraram 67 óbitos – o mesmo período de 2024 marcou 73. Do total anual em 2024 (176), 114 óbitos, o correspondente a quase 65%, foram na BR-101. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -24-06-25.mp3
A duplicação é uma ação de infraestrutura importante, mas ela também não é, por si só, a resposta de todos os problemas de segurança viária. Vai resolver parte deles, argumenta.
Ainda que haja duplicação, há muita interferência, há muito que evoluir, para se chegar ao projeto da via em si.