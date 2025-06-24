BR 101: rodovia reúne mais da metade dos sinistros das BRs do ES

Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues

Às vésperas do leilão da BR-101 ES, marcado para 26 de junho na B3, em São Paulo, a situação da rodovia é destaque nesta edição do “Direção Segura”. A maior parte das mortes registradas nas rodovias federais do Espírito Santo ocorre justamente nessa região, mesmo em trechos já duplicados. O diagnóstico é da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES).

Na última semana, em reunião na Assembleia Legislativa do Espírito Santo), o policial rodoviário federal (PRF) e chefe da delegacia de Linhares, Carlos Alessandro Ravani, apresentou dados sobre os cinco primeiros meses de 2025 em relação ao ano anterior na 101. Entre janeiro e maio, mais de 60% dos óbitos foram na BR-101. Entre janeiro e maio as rodovias federais registraram 67 óbitos – o mesmo período de 2024 marcou 73. Do total anual em 2024 (176), 114 óbitos, o correspondente a quase 65%, foram na BR-101. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Direção Segura -24-06-25.mp3

A duplicação é uma ação de infraestrutura importante, mas ela também não é, por si só, a resposta de todos os problemas de segurança viária. Vai resolver parte deles, argumenta.