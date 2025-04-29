BR 101 e a gravidade dos acidentes dos últimos dias

Dois acidentes gravíssimos foram registrados nos últimos dias na BR 101, que corta o Espírito Santo. No último domingo (27) um ônibus de excursão colidiu com uma carreta, em Anchieta, no Sul do ES. Três pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas. Já nesta terça-feira (29), o outro grave acidente envolveu cinco veículos, deixou um morto e dois feridos em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ludmila Tavares, o trabalho de perícia da polícia apura as causas dos acidentes.
CBN - Direção Segura – 29-04-25.mp3