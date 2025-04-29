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Direção Segura

BR 101 e a gravidade dos acidentes dos últimos dias

Ouça a análise da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:04

Publicado em 

29 abr 2025 às 12:04
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
Dois acidentes gravíssimos foram registrados nos últimos dias na BR 101, que corta o Espírito Santo. No último domingo (27) um ônibus de excursão colidiu com uma carreta, em Anchieta, no Sul do ES. Três pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas. Já nesta terça-feira (29), o outro grave acidente envolveu cinco veículos, deixou um morto e dois feridos em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ludmila Tavares, o trabalho de perícia da polícia apura as causas dos acidentes. 
CBN - Direção Segura – 29-04-25.mp3

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