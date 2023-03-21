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Direção Segura

Bateu o carro? Como você deve agir em caso de acidente!

Ouça as orientações do Inspetor da PRF, Wilys Lyra

Publicado em 21 de Março de 2023 às 12:05

Publicado em 

21 mar 2023 às 12:05
Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line
Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line Crédito: Freepik
Além das emoções diversas após o baque de uma batida de carro, são muitas as variáveis que impactam na forma como os fatos poderão se desenrolar quando o assunto é acidente. Há aqueles com ou sem vítimas, com ou sem outros carros envolvidos, em lugares que permitem – ou não – parar, há riscos de ameaças por terceiros, pode-se ter ou não danificado algo público. Será que você sabe mesmo o que fazer logo que se envolve em um acidente de carro? Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wylis Lyra, nesta edição do "Direção Segura". 
Direção Segura - 21-03-23.mp3

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