Bateram no seu carro? Saiba como proceder no trânsito!

No Brasil, anualmente, ocorrem cerca de 1,3 milhões de acidentes, muitos deles pequenos, segundo dados do Ministério da Infraestrutura. As principais ocorrências são de colisões traseiras, responsáveis por aproximadamente 30% dos acidentes, geralmente causadas pela falta de atenção e pelo não cumprimento da distância de segurança. Diante desse cenário, nesta edição do “Direção Segura”, o inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, orienta. O que fazer caso se envolva num acidente?