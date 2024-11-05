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Direção Segura

Bateram no seu carro? Saiba como proceder no trânsito!

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 12:05

Publicado em 

05 nov 2024 às 12:05
Batida
Batida Crédito: Pixabay
No Brasil, anualmente, ocorrem cerca de 1,3 milhões de acidentes, muitos deles pequenos, segundo dados do Ministério da Infraestrutura. As principais ocorrências são de colisões traseiras, responsáveis por aproximadamente 30% dos acidentes, geralmente causadas pela falta de atenção e pelo não cumprimento da distância de segurança. Diante desse cenário, nesta edição do “Direção Segura”, o inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, orienta. O que fazer caso se envolva num acidente? 
CBN - Direção Segura - 05-11-24.mp3

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