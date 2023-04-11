Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Avanço de sinal: infração é gravíssima; tire suas dúvidas

Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wilys Lyra

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 12:02

Publicado em 

11 abr 2023 às 12:02
Semáforo, sinal vermelho
Semáforo, sinal vermelho Crédito: Canva
O avanço de sinal é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Motoristas que vêm em alta velocidade pelas vias e simplesmente ignoram a transição do sinal amarelo para o vermelho ou furam na cara dura mesmo; outros que "aproveitam" para atravessar o sinal fechado quando não visualizam outros veículos. Este é o cenário visto, por muitas vezes, pelas cidades. O artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o que trata dessa infração: "Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é infração gravíssima com penalidade de multa no valor de R$293,47". Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 11-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 
Imagem de destaque
4 simpatias para atrair um amor no mês dos namorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados