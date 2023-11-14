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Direção Segura

Atitudes envolvendo passageiro que geram multas ao motorista

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 12:08

Publicado em 

14 nov 2023 às 12:08
O assunto é carro de luxo!
O assunto é carro de luxo! Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura" um importante alerta aos motoristas: atitudes de passageiros que desrespeitam (ou desconhecem) as normas de conduta no trânsito podem causar ainda outro problema aos condutores: as multas de trânsito. Como o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece nenhum tipo de penalidade direcionada a passageiros, o ônus recai aos condutores. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. 
CBN - Direção Segura - 14-11-23.mp3

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