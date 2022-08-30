As infrações de trânsito mais cometidas por motoristas de app e taxistas

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, traz como destaque que existem infrações de trânsito que taxistas e motoristas de aplicativos estão mais sujeitos a cometerem do que a média dos condutores de veículos. A razão disso, apontam especialistas, é a rotina de embarque e desembarque de passageiros, que nem sempre acontece em locais autorizados pela legislação, como estacionar em fila dupla ou em faixa ou corredor exclusivo de ônibus. Ouça as explicações completas!