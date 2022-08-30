As infrações de trânsito mais cometidas por motoristas de app e taxistas

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, traz como destaque que existem infrações de trânsito que taxistas e motoristas de aplicativos estão mais sujeitos a cometerem do que a média dos condutores de veículos. A razão disso, apontam especialistas, é a rotina de embarque e desembarque de passageiros, que nem sempre acontece em locais autorizados pela legislação, como estacionar em fila dupla ou em faixa ou corredor exclusivo de ônibus. Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 30-08-22