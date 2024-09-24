Aplicativo: saiba como indicar os reais infratores do trânsito

A situação é comum. Trata-se de quando um outra pessoa cometeu uma infração de trânsito conduzindo o seu veículo e você precisa indicar o real condutor para não receber uma autuação em seu nome e os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou um novo serviço que vai facilitar a identificação de condutores que tenham cometido infrações de trânsito. A partir de agora, proprietários de veículos vão poder indicar os reais infratores, o que permite a transferência dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da autuação feita pela PRF.