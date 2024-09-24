Aplicativo: saiba como indicar os reais infratores do trânsito

A situação é comum. Trata-se de quando um outra pessoa cometeu uma infração de trânsito conduzindo o seu veículo e você precisa indicar o real condutor para não receber uma autuação em seu nome e os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou um novo serviço que vai facilitar a identificação de condutores que tenham cometido infrações de trânsito. A partir de agora, proprietários de veículos vão poder indicar os reais infratores, o que permite a transferência dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da autuação feita pela PRF.
"Com a indicação do infrator pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, os donos de veículos não precisarão mais ir até uma unidade da PRF para fazer a identificação do motorista, o que torna o processo mais econômico, rápido e eficaz para a Administração Pública e para os cidadãos", informa a instituição. Nesta edição do "Direção Segura" a Inspetora da PRF-ES, Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 24-09-24.mp3