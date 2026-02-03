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Direção Segura

Animais soltos nas rodovias são causas de acidentes graves; PRF explica!

Quem detalha é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 03 de Fevereiro de 2026 às 12:11

Publicado em 

03 fev 2026 às 12:11
Animal solto em avenida assusta moradores de Linhares
Animal solto em avenida assusta moradores de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A presença de animais em rodovias pode provocar acidentes graves. Este é o alerta da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) nesta edição do "Direção Segura". Rodovias e estradas federais estão localizadas, em sua grande maioria, em trechos de áreas rurais, sendo assim, não é incomum a presença de animais nessas vias públicas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras para a circulação de animais em vias públicas. De acordo com o artigo 53, animais só podem transitar pelas vias quando estiverem conduzidos por um guia. Quais são os riscos de colisões com animais nas estradas? O que fazer caso visualize algum animal solto da rodovia? A Inspetora da PRF-ES, Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 03-02-26.mp3

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