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Alerta de ponto cego: como evitar acidentes

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Izaque Rohr

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 12:04

Publicado em 

06 set 2022 às 12:04
Na foto, a imagem de um carro envolvido num acidente
Acidente de carro Crédito: Netto Figueiredo/Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura", o alerta é com relação ao ponto cego do carro. Hoje, até veículos compactos trazem, nas versões top de linha, sistemas de prevenção ao ponto cego, que é a área traseira não coberta pelos espelhos retrovisores. Especialistas explicam que tais tecnologias ajudam a prevenir acidentes e têm variações: algumas marcas trazem sensores que detectam a presença de outros veículos nesse "ponto invisível" e acendem uma luz de alerta no retrovisor; outras montadoras apostam em câmeras que exibem imagem da lateral do carro, complementares aos espelhos externos. Tema para explicação do Inspetor Izaque Rohr. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 06-09-22

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