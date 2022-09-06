Alerta de ponto cego: como evitar acidentes

Nesta edição do "Direção Segura", o alerta é com relação ao ponto cego do carro. Hoje, até veículos compactos trazem, nas versões top de linha, sistemas de prevenção ao ponto cego, que é a área traseira não coberta pelos espelhos retrovisores. Especialistas explicam que tais tecnologias ajudam a prevenir acidentes e têm variações: algumas marcas trazem sensores que detectam a presença de outros veículos nesse "ponto invisível" e acendem uma luz de alerta no retrovisor; outras montadoras apostam em câmeras que exibem imagem da lateral do carro, complementares aos espelhos externos. Tema para explicação do Inspetor Izaque Rohr. Ouça a conversa completa!