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Direção Segura

Além do bafômetro: como funcionam as penalidades da Lei Seca!

Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wilys Lyra

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 12:07

Publicado em 

06 jun 2023 às 12:07
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque volta a ser a Lei Seca. Uma das infrações mais graves do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Mas o bafômetro não é o único recurso que pode confirmar a presença de álcool no organismo do condutor. Há alguns sinais de embriaguez que, quando demonstrados pelo motorista, também podem levá-lo a responder pela infração. A alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool pode ser realizada por meio de exame de sangue, bafômetro ou da verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
Os agentes observam se o condutor apresenta sonolência ou olhos vermelhos; se há presença de vômito e/ou soluços; se há odor de álcool no hálito; e até mesmo se está vestido de maneira desordenada. As atitudes do condutor também são observadas. Sinais de agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala excessiva e dispersão podem indicar que a pessoa esteja sob efeito de álcool. O condutor também poderá ter a memória e discernimento testados e ser questionado sobre onde está, dia e horário, seu endereço e se tem lembranças dos atos cometidos. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. 
CBN - Direção Segura - 06-06-23.mp3

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