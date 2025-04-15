Alarmes e buzinas: os sons do trânsito e o excesso de barulho!

Na última semana foi destaque no noticiário a informação que o Detran de Brasília apreendeu um carro após moradores de uma quadra na Asa Sul, na Capital, denunciarem que o veículo ficou com o alarme ligado durante toda uma madrugada. Alguns moradores pregaram bilhetes no carro antes que os agentes fizessem a apreensão. "Nunca mais estacione aqui", dizia um deles. Segundo o Detran, além da perturbação por excesso de barulho, o veículo estava estacionado de forma irregular. Apesar do dono do carro não ter sido localizado pelos agentes, ele foi autuado e o carro foi levado ao deposito do Detran. Pegando como gancho esse caso, nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, esclarece a dúvidas sobre a utilização de alarmes e buzinas e os riscos do excesso de barulho no trânsito. Ouça conversa completa!