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Afinal, posso estacionar na vaga de uma loja mesmo se não for cliente?

Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 12:11

Publicado em 

23 jul 2024 às 12:11
Vagas de estacionamento em frente a uma farmácia
Vagas de estacionamento em frente a uma farmácia Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin
Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque sempre desperta dúvidas por parte de motoristas. Afinal, posso estacionar o carro na vaga de uma loja de rua mesmo se não for cliente? Alguns comerciantes até colocam uma placa indicando que o estacionamento é exclusivo para clientes e avisam que outros carros serão guinchados se pararem ali. Mas será que os comerciantes têm o direito de guinchar veículos dos chamados estacionamentos de recuo? Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 23-07-24

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