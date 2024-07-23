Afinal, posso estacionar na vaga de uma loja mesmo se não for cliente?

Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque sempre desperta dúvidas por parte de motoristas. Afinal, posso estacionar o carro na vaga de uma loja de rua mesmo se não for cliente? Alguns comerciantes até colocam uma placa indicando que o estacionamento é exclusivo para clientes e avisam que outros carros serão guinchados se pararem ali. Mas será que os comerciantes têm o direito de guinchar veículos dos chamados estacionamentos de recuo? Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!