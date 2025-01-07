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Direção Segura

Acessórios e itens pessoais dentro do carro aumentam riscos de acidentes; entenda

A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz o alerta

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:39

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:39
Carro, automóvel, direção, dirigir
Carro, automóvel, direção, dirigir Crédito: Pexels
Acessórios pessoais e itens dentro do carro podem aumentar os riscos de acidentes graves. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Adereços como presilhas de cabelo, brincos pontiagudos, óculos, cintos e anéis podem, em caso de colisão, perfurar partes do corpo e agravar lesões. Além disso, acessórios mal posicionados, como cadeirinhas de bebê, podem ser fatais se não forem instalados corretamente. Em caso de colisão ou frenagem brusca, a presilha pode pressionar, por exemplo, contra a cabeça, causando lesões no couro cabeludo, crânio ou no pescoço. As informações são do site "UOL". A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz o alerta. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 07-01-25.mp3

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