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Direção Segura

A lei permite guardar vagas em vias públicas? Entenda!

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 12:04

Publicado em 

01 out 2024 às 12:04
Estacionamento
Estacionamento Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, esclarece uma dúvida comum do trânsito: é permitido reservar vagas em vias públicas? Seja com cones, cavaletes, cadeiras ou objetos parecidos, é comum encontrar esse tipo de "reserva" de vaga em frente a estabelecimentos comerciais. Quando feito de forma irregular, esse bloqueio da via pode se tratar de uma infração de trânsito gravíssima e até resultar em multa. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Direção Segura -01-10-24.mp3

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