A lei permite guardar vagas em vias públicas? Entenda!

Nesta edição de "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, esclarece uma dúvida comum do trânsito: é permitido reservar vagas em vias públicas? Seja com cones, cavaletes, cadeiras ou objetos parecidos, é comum encontrar esse tipo de "reserva" de vaga em frente a estabelecimentos comerciais. Quando feito de forma irregular, esse bloqueio da via pode se tratar de uma infração de trânsito gravíssima e até resultar em multa. Ouça a conversa completa e entenda!