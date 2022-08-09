A falta de regulagem dos faróis causa multa? PRF esclarece!

A regulagem de farol, muitas vezes subestimada pelo motorista, é um item relevante na revisão do carro. Os faróis desalinhados diminuem a visibilidade, contribuem para os acidentes de trânsito e colocam em risco a vida dos ocupantes dos carros e terceiros. E tem mais: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também coloca a obrigação. Isso porque, segundo o artigo 223, " transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor é infração – grave; penalidade – multa; medida administrativa – retenção do veículo para regularização". Tema desta edição do "Direção Segura", com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna. Ouça as explicações completas!