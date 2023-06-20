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Direção Segura

15 anos da Lei Seca: mistura de álcool e direção ainda preocupa nas estradas

Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 12:07

Publicado em 

20 jun 2023 às 12:07
Lei Seca completou 13 anos
Lei Seca completou 15 anos Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta semana é recordada a data dos 15 anos de criação da lei que incluiu no Código de Trânsito Brasileiro a tolerância zero à mistura de álcool e direção e outras substâncias capazes de alterar a forma de condução dos veículos. Popularmente conhecida como Lei Seca, a mudança eliminou a tolerância que, até então, não previa punição a motoristas que dirigissem após o consumo de pequenas quantidades de álcool. A partir da mudança, conduzir veículos em via pública com qualquer teor de álcool no organismo passou a caracterizar infração de trânsito gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta.
CBN - Direção Segura - 20-06-23.mp3

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