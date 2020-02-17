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CBN INOVAÇÃO

Investimento em inovação na saúde em prol do bem-estar do idoso

Operadora de plano de saúde criou espaço para criação de projetos para facilitar atendimento ao idoso por meio da tecnologia

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 17:57

Publicado em 

17 fev 2020 às 17:57
No CBN Inovação desta segunda-feira (17), Evandro Milet recebeu Maely Filho, vice-Presidente da Medsenior. Após temporada de estudos na França, ele retornou com ideias inovadoras e entendeu que o sucesso da empresa passa pelo implemento tecnológico e preparo de um ambiente propício para criação de novas ideias. Entre as propostas, a implementação do Medicine Inovation Lab (MIL), com objetivo de gerar iniciativas inovadoras para melhorar a prestação do serviço ao idoso. Confira! 
CBN Inovação - 17-02-20.mp3

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