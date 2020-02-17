Investimento em inovação na saúde em prol do bem-estar do idoso

No CBN Inovação desta segunda-feira (17), Evandro Milet recebeu Maely Filho, vice-Presidente da Medsenior. Após temporada de estudos na França, ele retornou com ideias inovadoras e entendeu que o sucesso da empresa passa pelo implemento tecnológico e preparo de um ambiente propício para criação de novas ideias. Entre as propostas, a implementação do Medicine Inovation Lab (MIL), com objetivo de gerar iniciativas inovadoras para melhorar a prestação do serviço ao idoso. Confira!