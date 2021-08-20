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CBN Investimentos

Inflação alta e outros fatores fazem renda fixa retomar prestígio

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:39

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:39
Dinheiro, real, grana, valores, moeda, investimento
Captação líquida de R$ 153 bilhões até julho de 2021 fez da renda fixa a campeã de escolha dos aplicadores Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa como a inflação alta e outros fatores colaboraram para que a renda fixa voltasse a ser escolhida pelos investidores. Ouça o comentário completo. 
CBN Investimentos - 20-08-21

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