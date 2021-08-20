Inflação alta e outros fatores fazem renda fixa retomar prestígio

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa como a inflação alta e outros fatores colaboraram para que a renda fixa voltasse a ser escolhida pelos investidores. Ouça o comentário completo.
CBN Investimentos - 20-08-21
Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:39
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