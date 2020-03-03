"Hunters" e "I Am Not Okay With This" são as séries em destaque

No Papo em Série desta terça-feira (03), Rafael Braz comentou "Hunters", produção da Amazon Prime Video que tem Al Pacino em um grupo de caçadores de nazistas. Outro destaque foi "I Am Not Okay With This", série que mistura temática adolescente com poderes mentais. Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 03-03-20

SINOPSES:

Hunters: Nos anos 1970, começa-se uma caçada aos nazistas nos Estados Unidos. Em busca de justiça e vingança, essas pessoas matam centenas de pessoas e contam com o governo dos EUA para cumprirem essa missão.