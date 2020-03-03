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PAPO EM SÉRIE

"Hunters" e "I Am Not Okay With This" são as séries em destaque

Produções da Amazon Prime Video e Netflix

Publicado em 03 de Março de 2020 às 16:45

Publicado em 

03 mar 2020 às 16:45
No Papo em Série desta terça-feira (03), Rafael Braz comentou "Hunters", produção da Amazon Prime Video que tem Al Pacino em um grupo de caçadores de nazistas. Outro destaque foi "I Am Not Okay With This", série que mistura temática adolescente com poderes mentais. Confira:
Papo em Série - 03-03-20
SINOPSES:
Hunters: Nos anos 1970, começa-se uma caçada aos nazistas nos Estados Unidos. Em busca de justiça e vingança, essas pessoas matam centenas de pessoas e contam com o governo dos EUA para cumprirem essa missão.
I Am Not Okay with This: Sydney (Sophia Lillis) é uma adolescente que enfrenta turbulências típicas dessa fase da vida, como problemas de relacionamento com a família, o dia-a-dia no ensino médio e sua sexualidade em desenvolvimento. Tudo seria mais fácil se uma série de superpoderes misteriosos também não estivessem despertando dentro dela.

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