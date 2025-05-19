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Histórias do Cotidiano

Vila Velha ontem e hoje: os fatos que marcam a história da cidade!

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 17:30

Publicado em 

19 mai 2025 às 17:30
Vila Velha comemora 478 anos.
Vila Velha comemora 478 anos. Crédito: Rodrigo Gavini
No dia 23 de maio, na sexta-feira, o município de Vila Velha completa 490 anos. O município mais antigo do Espírito Santo possui uma rica história guardada por seus monumentos, belezas e tradições. A cidade começou em um domingo, no dia 23 de maio de 1535, quando a caravela Glória, que trazia o português Vasco Fernandes Coutinho, aportou na Prainha. Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana fala sobre essa história. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 19-05-25

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