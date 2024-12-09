Serra completa 468 anos: conheça origem e histórias do município

A Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo, fez aniversário neste domingo (8), com seus 468 anos. Nesse clima, nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz um panorama da história, origens e curiosidades do município. Fundada na época das Capitanias, a cidade é um dos berços culturais do Espírito Santo, dona de patrimônio diversificado e identidade marcante. Segundo os antigos mestres da cultura popular, o congo, principal manifestação do folclore capixaba, teria se originado em Putiri, área rural da Serra. Ouça a conversa completa!